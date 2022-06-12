В Италии проходят частичные муниципальные выборы и референдум

Голосование на выборах глав городских администраций и членов советов почти 1 тыс. городов проходит в Италии одновременно с народным референдумом по вопросам реформы юстиции. Как сообщается на сайте МВД Италии, выполняющем функции избиркома, избирательные участки открылись в воскресенье в 07:00 и закроются в 23:00 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для голосования на муниципальных выборах приглашаются 9 млн граждан. В частности, мэры и члены городских советов должны быть избраны в четырех областных административных центрах - Аквиле (область Абруццо), Генуе (область Лигурия), Катандзаро (область Калабрия) и Палермо (остров Сицилия), а также в 26 центрах провинций, включая Верону, Горицию, Лукку, Парму и др. В случае, если ни один из кандидатов в городах с населением более 15 тыс. человек не наберет более 50% голосов, через две недели предусмотрен второй тур.

Как указывают СМИ, результаты этих выборов значительно не скажутся на нынешней внутриполитической ситуации, но будут важным показателем популярности партий в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти менее чем через год, а также станут проверкой на крепость альянсов.

Одновременно проводится референдум, на который выносится сразу пять вопросов, касающихся отмены ряда положений в юридической системе страны. Во многом они технические и касаются порядка назначения судей и юридических процедур, в том числе сокращения сроков предварительного задержания.