Шольц назвал повышение цен на топливо в Германии «социальной взрывчаткой»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал повышение цен на отопление в Германии «социальной взрывчаткой», об этом сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Канцлер выразил обеспокоенность ростом цен на энергоносители в стране.

«Если счет за отопление вдруг увеличится на несколько сотен евро, многие не смогут справиться с такой суммой. Это социальная взрывчатка», — сказал он.

Политик пообещал налаживание ситуации «в долгосрочной перспективе», однако, по его словам, следующий год «будет самым сложным».

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер выразил мнение, что немцы будут шокированы предстоящим повышением цен на газ. По его словам, многие потребители в стране не могут выдержать даже минимального повышения стоимости энергоносителей. Он призвал власти принять меры для облегчения ситуации для граждан.