Агент Роналду обсудил с президентом «Барселоны» перспективы переезда игрока в Испанию

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ру", об этом сообщает AS.

По данным источника агенства, они встретились в понедельник вечером за ужином и обсудили вопрос возможного перехода Роналду в каталонский клуб. Каталонцы проявляли интерес к Роналду еще прошлым летом после ухода Лионеля Месси, но из-за сложной финансовой ситуации отказалась от этой идеи.

Гипотетический приезд Криштиану в «Барселону» станет важной стратегией для президента «Барселоны», а также способом оказать давление на мюнхенскую «Баварию», которая отказывается продавать одного из своих лидеров — нападающего Роберта Левандовски в испанский клуб за не устраивающую немцев сумму.

Роналду в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

Ранее сообщалось, что тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен поговорить с Роналду о его будущем.