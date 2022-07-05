Испания направит на оборонные расходы дополнительно 1 млрд евро

Правительство Испании на фоне ситуации вокруг Украины одобрило выделение дополнительно почти 1 млрд евро для нужд Минобороны страны, сообщает AP. Речь идет об единоразовой передаче средств министерству, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

На саммите НАТО в Мадриде лидеры альянса договорились добиваться оборонных затрат в размере 2% от ВВП от всех стран-членов организации. Пока что лишь девять стран НАТО смогли достичь этой отметки или превзойти ее. Испания пообещала нарастить расходы на оборону до 2% от ВВП к 2029 году, удвоив их с 13 млрд евро до 26 млрд за семь предстоящих лет.

По данным НАТО, в настоящее время среди членов организации лишь Люксембург тратит меньше на оборону, чем Испания. Однако Мадрид компенсирует это положение отправкой военных, кораблей и самолетов для участия в миссиях НАТО.