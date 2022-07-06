В Италии за сутки выявлено более 130 тысяч случаев COVID-19

За последние сутки в Италии зарегистрировано 132 274 новых случая заражения коронавирусом, умерли 94 заболевших, сообщает агентство ANSA со ссылкой на итальянский Минздрав, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Днем ранее было выявлено 36 282 новых случаев COVID-19, скончались 59 человек. При этом доля положительных тестов на коронавирус среди всех проведенных исследований почти не изменилась - 28,4% против 27,9%.

В последний раз число выявленных за сутки случаев коронавируса в Италии превышало 100 тысяч в феврале.

На данный момент в Италии больны COVID-19 1 087 272 человек. Всего с начала пандемии заразился 18 938 771 человек, а количество умерших достигло 168 698.