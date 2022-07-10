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Оборонные расходы Франции в будущем году могут быть увеличены на €3 млрд

Европа Материалы 10 июля 2022 15:35
Оборонные расходы Франции в будущем году могут быть увеличены на €3 млрд

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Расходы на оборону Франции могут вырасти в следующем году на €3 млрд. Об этом сообщил в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я подтверждаю намерение правительства увеличить на €3 млрд военный бюджет на 2023 год. Это будет вынесено на обсуждение парламента", - сказал Лекорню, отвечая на соответствующий вопрос издания.

Он отметил, что военное ведомство намерено оценить опыт в свете ситуации в Украине и "при необходимости внести дополнительные корректировки" в оборонный бюджет.

По словам Лекорню, министерство вооруженных сил намерено пересмотреть оборонные расходы с учетом опыта украинского конфликта. "Президент республики Эмманюэль Макрон поручил нам вместе с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции оценить состояние нашей оборонной промышленности", - уточнил министр.

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