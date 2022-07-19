Австрия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии - канцлер

Австрия не планирует следовать примеру Швеции и Финляндии и вступать в НАТО. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе пресс-конференции в Вене. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает братиславская газета Pravda.

Нехаммер подчеркнул, что его страна не собирается повторять шаги Швеции и Финляндии, которые "пересмотрели свой военный нейтралитет" и "стремятся вступить в НАТО". Он также отметил, что "Австрия придерживается совместной политики ЕС в международной сфере и сфере безопасности Европейского союза, а также планирует увеличить инвестиции в собственную оборону".

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и представители 30 стран НАТО подписали 5 июля протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Хельсинки и Стокгольм станут членами организации после ратификации документов всеми государствами НАТО.