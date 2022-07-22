Бундесвер ограничил полеты истребителей Eurofighter и Tornado из-за неисправности

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) ограничил полеты истребителей Eurofighter и Tornado из-за подозрений на неисправность катапультируемых кресел. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству представитель бундесвера, производитель предупредил о возможной проблеме и теперь проводится проверка. В Министерстве обороны Германии посчитали, что нельзя быть "полностью уверенными" в беспроблемном функционировании кресел, хотя вероятность инцидентов невелика. В качестве меры предосторожности обучающие полеты на истребителях приостановили.

Из-за возможной неисправности 74-я тактическая эскадра ВВС ФРГ отказалась в пятницу от демонстрационного полета, на котором должна была присутствовать министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Агентство не уточняет, о каком количестве самолетов идет речь.