Суд Франции предъявил обвинения 16-летнему подростку, подозреваемому в стрельбе в Париже

Французский суд предъявил обвинения 16-летнему подростку, подозреваемому в стрельбе в Париже, которая произошла 19 июля. Об этом сообщило в субботу агентство France Press (AFP) со ссылкой на источник в судебных органах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, после четырех дней содержания под стражей подозреваемому предъявили обвинение в "убийстве в составе организованной группировки, приобретении и хранении без соответствующего разрешения оружия". После предъявления обвинений подросток был помещен в следственный изолятор в соответствии с требованием прокуратуры.

Согласно данным AFP, сообщник подозреваемого все еще находится на свободе, полиция ведет его поиски.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 19 июля у одного из баров, расположенных в 11-м округе Парижа. Двое подозреваемых вышли из машины и открыли огонь по сидевшим на террасе бара.

Одного из нападавших задержали посетители бара. Второму удалось сбежать. В результате стрельбы один человек погиб, четверо получили ранения. По данным следствия, мотивом стрельбы было сведение счетов.