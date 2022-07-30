Контракт футболиста Кунде с "Барселоной" будет рассчитан на пять лет

Футбольный клуб "Барселона" подтвердил трансфер защитника "Севильи" Жуля Кунде, срок соглашения - пять лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает официальный сайт команды.

"Барселона и Севилья договорились о трансфере. Игрок подпишет контракт с каталонским клубом на следующие пять сезонов. Пункт о выкупе был установлен в размере 1 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 июля футболист провел первую тренировку с клубом, а 1 августа пройдет официальная презентация игрока.

23-летний Кунде начинал карьеру во французском "Бордо", а в 2019 году перешел в "Севилью", за которую провел 134 матча и забил 9 голов.