Регулятор ФРГ заявил о необходимости сократить энергопотребление на 20%

Германские потребители должны сократить еще сильнее потребление электроэнергии, чтобы этой и следующей зимой не было газового кризиса. Об этом заявил глава регулятора - Федерального сетевого агентства - Клаус Мюллер в опубликованном в субботу интервью в газете Welt am Sonntag, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть два сценария, которые видятся наиболее благоприятными и которых можно достичь при поставках газа [по "Северному потоку"] на уровне 20%, - сказал он. - Но для обоих сценариев мы должны экономить на 20% больше". Также, по его словам, на 20% нужно будет сократить потоки газа, которые ФРГ транспортирует через свою трубопроводную сеть в другие страны.

"При всех остальных сценариях к декабрю нам будет грозить недостаток газа, либо у нас будут низкие запасы в хранилищах", - отметил он. Мюллер отказался предположить, какое развитие событий наиболее вероятное. "Реальна лишь неопределенность", - полагает он.

"Если мы будем недостаточно экономить и не получим дополнительные объемы газа, то столкнемся с проблемой", - резюмировал глава регулятора.

Германия испытывает сложности с получением газа по трубопроводу "Северный поток". С середины июня эта магистраль была задействована лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от максимальной мощности в связи с несвоевременным возвратом газовых турбин после ремонта из-за санкций Канады против РФ. С конца июля прокачка сократилась до 20%.