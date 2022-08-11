Британия объявила максимальный уровень пожарной опасности из-за аномальной жары

Метеорологическая служба Великобритании объявила самый высокий уровень пожарной опасности в ряде регионов королевства на ближайшие выходные. Об этом сообщает в четверг газета The Times со ссылкой на заявление ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вероятность природных пожаров очень высока в Центральной, Южной и Восточной Англии. В пятницу и в выходные этот риск увеличится из-за аномальной жары, поэтому мы объявили максимальный уровень опасности", - заявил сотрудник Метеорологической службы Марко Петанья. По данным газеты, "аналогичная ситуация сложилась на территории Уэльса".

Ведомство уже предупредило жителей указанных районов о необходимости соблюдать меры предосторожности в условиях "исключительного риска" лесных пожаров, а также очередной волны жаркой погоды с максимальной температурой около 37 градусов Цельсия.

Несмотря на то что она будет ниже рекордных 40,3 градуса Цельсия, зафиксированных в июле, период жары может затянуться. "Речь идет о продолжительной засухе, и это определенно плохие новости для юга Англии, где дождь был бы очень кстати", - отмечал ранее британский метеоролог Том Морган.

Аномальная жара значительно увеличила нагрузку на энергетическую систему европейских стран, что привело к резкому росту цен на электричество. Спрос на него вырос, в частности, из-за того, что потребители массово используют кондиционеры. Также ограничена работа атомных электростанций во Франции и Швейцарии, так как температура воды в реках превышает допустимую для охлаждения реакторов.