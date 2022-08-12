В ФРГ заявили, что адаптированные к "омикрону" вакцины будут доступны с сентября

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах сообщил, что вакцины против коронавируса, адаптированные к омикрон-штамму, будут доступны с сентября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть очень хорошие новости о разработке вакцин", - отметил Лаутербах в пятницу на пресс-конференции в Берлине. "Можно предположить, что Европейское агентство лекарственных средств будет иметь дело с бивалентной вакциной, [адаптированной к варианту] BA.1, 1 сентября, так что доставка может состояться 2 сентября", - добавил министр. "И у нас есть информация, что, вероятно, 27 сентября состоится заседание соответствующего комитета по [препарату, адаптированному к варианту] BA.5, чтобы поставка могла осуществиться 28 сентября", - указал глава Минздрава Германии.

При этом он уточнил, что правительство ФРГ закупило обе вакцины в достаточном количестве. "Поэтому мы также получим поставки относительно рано, а это означает, что кампания, которую мы планируем и готовим, также может состояться в ближайшее время", - сказал он. В то же время министр признал, что число новых случаев инфицирования коронавирусом резко сократилось. "У нас благоприятное развитие летней волны", - констатировал Лаутербах. "Смертность тоже несколько снижается, но пока не так, как хотелось бы", - заметил он.

Вместе с тем глава Минздрава предупредил, что осенью вновь следует ожидать стремительного роста числа заболевших. Кроме того, по его словам, нужно учитывать, что доля незарегистрированных случаев заболевания также увеличилась. В связи с этим он подчеркнул, что с 1 октября федеральные земли снова могут ввести требование об обязательном ношении масок независимо от нахождения в закрытом помещении. "Однако это не обязательно делать," - пояснил Лаутербах, уточнив, что все регионы тем не менее, по его мнению, пойдут на этот шаг, поскольку число случаев инфицирования резко возрастет.

Однако должны быть сделаны исключения для людей, которые прошли вакцинацию менее трех месяцев назад. "Это также не тот случай, когда вакцинация будет действительна только в течение трех месяцев в будущем, и что необходимо делать прививку каждые три месяца", - подчеркнул Лаутербах. Этот крайний срок для исключений из требования ношения масок в помещении был выбран потому, что, согласно существующему мнению, прививки защищают от инфекции в этот период. Они обеспечивали гораздо более длительную защиту от тяжелого течения заболевания. Прививаться каждые три месяца, по мнению министра, также было бы "совершенно бессмысленно с медицинской точки зрения".