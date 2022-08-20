Швейцарский банк призвали одуматься

Главный акционер швейцарского банка Credit Suisse, американская инвестиционная компания Harris Associates призвала кредитную организацию одуматься и наладить работу своего инвестиционного подразделения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет Bloomberg.

Предпочтительным вариантом, по словам главного инвестиционного директора Harris Associates Дэвила Херро, станет реформа инвестиционного подразделения с тем, чтобы в дальнейшем оно смогло выйти на устойчивую прибыльность. Однако в случае неудачи возможен другой выход, например, продажа или выделение в отдельную организацию.

«Это был проблемный ребенок. Звучит просто, но все, что им нужно сделать, — это предотвратить потерю денег инвестиционным банком», — отметил Херро.

Проблемы преследуют инвестиционное подразделение Credit Suisse с 2015 года, когда оно впервые зафиксировало годовой убыток. В июле 2022-го руководство банка объявило о глобальной реформе, однако пока не озвучило ее параметры.

По словам Херро, компания которого владеет 10-процентным пакетом акций Credit Suisse с начала 2000-х, от доли следовало избавиться еще несколько лет назад.