Министры обороны Финляндии, Швеции и Норвегии проведут переговоры в Хельсинки

Министры обороны Финляндии, Швеции и Норвегии встретятся в четверг в Хельсинки, чтобы обсудить сотрудничество в сфере безопасности и процесс вступления двух стран Северной Европы в НАТО. Об этом говорится в заявлении финского оборонного ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен проведет двухстороннюю встречу со своим норвежским коллегой Бьёрном Арильдом Грамом. Министры планируют обсудить закупку Финляндией истребителей F-35, а также вопросы материально-технического и промышленного сотрудничества.

Встреча Кайкконена с министром обороны Швеции Петером Хультквистом будет посвящена процессу вступления двух стран в Североатлантический альянс. В ходе трехсторонней встречи министры обсудят "взаимодействие в области безопасности, будущее скандинавского сотрудничества, а также ситуацию с безопасностью в соседних регионах".

"Швеция и Норвегия являются для нас очень близкими партнерами, и вполне естественно обсуждать с ними изменения условий нашей безопасности. Предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО открывает новые возможности для углубления отношений между северными странами. Очень важно, чтобы мы держались вместе в эти непредсказуемые времена, поскольку это укрепляет стабильность в Северной Европе", - приводятся в заявлении слова Кайкконена.