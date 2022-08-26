Трасс предупредила, что энергетический кризис в Британии будет длиться несколько лет

Энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет, решение проблем потребует резких мер со стороны правительства. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если люди думают, что проблема будет решена в течение полугода, то они неправы. Это долгосрочная проблема", - сказала руководитель британского внешнеполитического ведомства, выступая на встрече с членами Консервативной партии в Норидже.

По словам Трасс, Великобритании в свете отказа от российских углеводородов необходимо возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, ускорить темпы строительства АЭС и активнее переходить на возобновляемые источники энергии. Она добавила, что в случае избрания ее премьер-министром готова оживить британскую экономику путем снижения налогообложения и создания более благоприятных условий для ведения бизнеса.

В четверг телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Ipsos, сообщил, что около трети жителей Великобритании испытывают сложности с оплатой счетов за электроэнергию еще до запланированного на осень повышения тарифов. Ранее лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни.