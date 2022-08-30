Трасс нашла способ обеспечить британцев газом и нефтью

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в случае победы на выборах премьер-министра намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи газа и нефти в Северном море, а также для освоения новых месторождений. Так она планирует обеспечить энергобезопасность королевства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет газета Times.

По версии издания, этот шаг может стать одним решений Трасс в случае победы на выборах. Предполагается, что Трасс может выдать по меньшей мере 130 лицензий на бурение и изучение месторождений. Однако эксперты сомневаются, что подобные меры позволят быстро снизить цены на энергоресурсы в стране.

Отмечается, что высокопоставленные члены Консервативной партии, в том числе министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг, пытаются максимально увеличить производство энергоресурсов внутри страны, а также привлечь дополнительные поставки газа из Норвегии.

Ожидается также, что правительство Трасс в случае ее победы будет побуждать британские компании больше инвестировать в свои объекты внутри страны для увеличения производства.