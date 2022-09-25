"Барселона" пытается восстановить отношения с Месси

Испанский футбольный клуб «Барселона» планирует наладить отношения с бывшим нападающим команды Лионелем Месси и готов предложить ему роль посла. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Матч, сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает издание, «сине‑гранатовые» анализируют, как выстроить диалог с аргентинцем. Президент клуба Жоан Лапорта рассчитывает решить этот вопрос как можно быстрее. Руководство рассматривает различные варианты сотрудничества с Месси, который может стать как послом клуба в мире, так и вернуться в качестве игрока летом 2023 года, когда срок его контракта с «Пари Сен‑Жермен» истечет.

Необходимо проанализировать, как это повлияет на клуб с точки зрения тактики, оценить маркетинговую выгоду от подписания контракта, сказано в материале. Главный тренер «Барселоны» Хави приветствовал бы переход Месси, однако необходимо согласовать это с командой, которая находится в стадии становления.

Летом прошлого года клуб не стал продлевать контракт с 35‑летним форвардом, после чего он перешел в «ПСЖ».