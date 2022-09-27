Сборная Италии по футболу обыграла венгров и вышла в плей-офф Лиги наций

Сборная Италии по футболу на выезде со счетом 2:0 победила команду Венгрии в матче заключительного, шестого тура группового этапа 3-й группы дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла в понедельник в Будапеште, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Джакомо Распадори (27-я минута) и Федерико Димарко (52).

Сборная Италии заняла первое место в группе с 11 очками, венгры стали вторыми (10), третье место заняла команда Германии (7), турнирную таблицу замкнула сборная Англии (3). Сборная Италии вышла в плей-офф.

Плей-офф Лиги наций пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции.