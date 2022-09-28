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Власти Словении выделят €430 млн на борьбу с ростом цен на энергоносители в стране

Европа Материалы 28 сентября 2022 08:54 (UTC +04:00)
Власти Словении выделят €430 млн на борьбу с ростом цен на энергоносители в стране

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Власти Республики Словения выделят €430 млн на борьбу с ростом цен на энергоносители в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице правительства республики в Twitter со ссылкой на премьер-министра Словении Роберта Голоба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В целях смягчения последствий энергетического кризиса мы выделили дополнительные €340 млн из резервов бюджета для оказания помощи фермерам, экономике и людям. Еще 90 млн будут направлены на регулирование оплаты труда в государственном секторе", - отмечено в сообщении.

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