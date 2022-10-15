Британский министр обороны может уволиться, если Трасс не повысит военные расходы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может подать в отставку, если премьер-министр Лиз Трасс откажется от своего обещания повысить расходы на оборону страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в субботу телеканал Sky News.

Отвечая на вопрос, станет ли сокращение военных расходов поводом для отставки Уоллеса, источник Sky News в министерстве обороны заявил, что глава ведомства ожидает, что премьер-министр будет держать свое слово. Летом в ходе борьбы с пост главы правительства Трасс заявила, что к 2026 году оборонный бюджет будет повышен с нынешнего уровня 2% ВВП страны до 2,5%, а к 2030 году этот показатель достигнет уже 3% британского ВВП. Это было одной из причин, побудивших Уоллеса поддержать ее, а не боровшегося с Трасс за премьерское кресло экс-главу Минфина Риши Сунака, который отказывался гарантировать увеличение военного бюджета к конкретному сроку. Сам Уоллес, который является одним из самых популярных политиков в правящей партии тори и считался фаворитом на пост премьера, тогда отказался вступать в гонку.

Вопрос об отставке Уоллеса возник после того, как Джереми Хант, получивший от Трасс в пятницу портфель министра финансов, заявил, что всем министерствам предстоит сократить расходы из-за начавшейся в королевстве рецессии и энергетического кризиса в Европе.

"Нам необходимо повышать оборонные расходы, но я не могу здесь и сейчас пообещать вам, когда именно это будет сделано, - сказал он в субботнем интервью Би-би-си. - Наши возможности для повышения оборонных расходов в долгосрочной перспективе будут зависеть от того, насколько стабильна будет экономическая ситуация, и будет ли экономика оставаться здоровой и расти".

Sky News отмечает, что отсутствие у Лондона готовности увеличить расходы на оборону может создать проблемы для НАТО. Сейчас альянс рекомендует своим членам довести соответствующую статью бюджета до 2,5% ВВП. Великобритания была одной из первых стран, пока не достигших этого показателя, но выражавших готовность это сделать, подав пример союзникам.