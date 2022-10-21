Politico: в ЕС с иронией восприняли отставку премьера Великобритании Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке с поста главы правительства королевства в тот момент, когда лидеры стран — членов Евросоюза собрались на встрече в Брюсселе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет в четверг Politico. По информации издания, новость о ее уходе вызвала «мимолетные улыбки и злорадство» со стороны европейских политиков.

Так, премьеры Люксембурга и Нидерландов Ксавер Беттель и Марк Рютте, комментируя отставку Трасс, в шутку задумались о том, сколько премьеров Великобритании сменилось за время их работы. В частности, глава люксембургского правительства с иронией заметил, что вряд ли сможет вспомнить точное число, поскольку занимает соответствующий пост уже 10 лет.

«Я с нетерпением жду, кто станет моим новым коллегой — я думаю, это будет пятый номер», — отметил Рютте.

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес не исключил, что уход Трасс приведет к изменению «старомодного подхода» к решению экономических кризисов, которому, по его мнению, следовала Великобритания.

«Я думаю, что это конец подхода, который, на мой взгляд, был старомодным подходом к тому, как реагировать на этот экономический кризис, который заключается в снижении всех налогов и сокращении государства всеобщего благосостояния», — указал глава испанского правительства.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон не стал шутить об отставке Трасс, а выразил надежду на восстановление политической стабильности в Великобритании, указав на не лучшую ситуацию в мире, в том числе из-за продолжения конфликта на Украине.

В свою очередь премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что сочувствует своей британской коллеге. Он также добавил, что рассчитывает на скорее появление преемника Трасс.

«На личном уровне я ей сочувствую, я думаю, что это было очень трудное время для британского премьер-министра», — подчеркнул Мартин.