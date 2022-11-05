Сунак заявил, что власти не могут решить все проблемы британцев

Правительство страны не сможет решить все проблемы своих граждан. Такое заявление сделал британский премьер-министр Риши Сунак, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

В пятницу, 4 ноября, политик дал интервью газете Times. Он рассказал изданию, что сейчас стоит в приоритете властей королевства.

Ранее СМИ писали, что Сунак решил повысить в стране налоги, чтобы восполнить дефицит, образовавшийся в госбюджете. Его размер составил около 57,3 миллиарда долларов.

"Вы должны быть уверены, когда занимаетесь чем-то, что делаете это достойно, и что вы честны по отношению к людям, что, конечно, ни одно правительство не может решить все проблемы. Жизнь не так проста", - подчеркнул премьер.

В заключении Сунак отметил, что в данный момент его приоритетом является борьба с инфляцией в Великобритании.

Отметим, что в начале ноября решение Сунака повысить налоги взбесило жителей Великобритании. Подданные королевства решили напомнить, что супруга и многие друзья политика не платят налоги.