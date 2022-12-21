Население Швеции призвали готовиться к отключению электроэнергии зимой

Правительство Швеции призывает население пересмотреть свою личную готовность к кризису из-за риска отключения электроэнергии.

Об этом на пресс-конференции в среду заявил министр по вопросам гражданской обороны Карл-Оскар Болин, сообщает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

"Важно иметь план того, как управляться в ситуации [кризиса] самим и людям, за которых вы несете ответственность. Мы точно не знаем, чем обернется отключение электроэнергии", - отметил он.

Министр подчеркнул необходимость хорошей кризисной готовности дома с учетом того, что может случиться самое худшее.

"Это не попытка паникерства. Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло, но после (того, как отключение произошло) сложно подготовиться", - сказал Болин.

Он также упомянул некоторые вещи, которые полезно иметь дома. Например, радио, воду и возможность приготовления пищи без электричества.