Европа сможет только на 40% обеспечивать свои потребности в литии к 2030 году

Европейские страны смогут покрывать максимум 40% своих потребностей в литии к 2030 году. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Европа на данный момент не добывает ни грамма этого ключевого компонента батарей для электромобилей. Однако о планах начать добывать литий в Финляндии в 2025 году сообщила компания Sibanye Stillwater, а французская компания Imerys нацелена на добычу 34 тыс. тонн гидроксида лития в год с 2028 года. Вместе с тем, согласно данным агентства, даже если будут реализованы все европейские проекты по добыче лития, "они смогут покрывать лишь 40% от общей потребности".

Reuters отмечает, что со временем внимание западных производителей переключится на снижение доминирующего значения Китая в области ключевого сырья для более чистой экономики.

В общей сложности, по оценкам агентства, Европа должна потратить $5,3 трлн на проекты в сфере чистой энергии к 2050 году.