Единственный в ЕС завод Hyundai увеличил в 2022 году производство автомобилей на 17%

Завод южнокорейского производителя автомобилей Hyundai, расположенный в селе Ношовице на северо-востоке Чехии, в 2022 году увеличил производство на 17,3%. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство CTK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С конвейера завода сошло в прошлом году 322 500 автомобилей. Это на 47 500 больше, чем в 2021 году. В этом году, согласно плану предприятия, предполагается выпустить 328 500 машин.

Завод Hyundai в Ношовице является единственным сборочным предприятием южнокорейской компании в странах Евросоюза. На нем задействовано 3 200 рабочих и служащих. Его прибыль в 2021 году составила 8,91 млрд крон (примерно €370 млн по текущему курсу).