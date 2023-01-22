Рейтинг президента Франции понизился на фоне планов пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Элизабет Борн из-за подготовки пенсионной реформы потеряли в январе соответственно два и четыре пункта в оценке их деятельности французами, согласно опросу института общественного мнения Ifop, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Комментируя этот результат, газета Le Figaro пишет, что у Макрона сейчас самый низкий рейтинг со времени его переизбрания на пост президента в апреле минувшего года.

Среди опрошенных только 34% заявили о своей удовлетворенности действиями главы государства. Со времени президентских выборов это снижение на семь пунктов. И это также самый низкий показатель у Макрона с февраля 2020 года.

Рейтинг Борн снизился до 32% позитивных оценок. Это самый плохой результат с момента ее назначения главой правительства.

Премьер представила 10 января разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В понедельник проект должен быть утвержден на Совете министров и до конца января направлен в парламент.