ФРГ и Франция выступили за внесение КСИР в список террористических организаций в ЕС

Германия и Франция поддерживают идею причислить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) к террористическим организациям в Евросоюзе. Об этом в воскресенье вечером сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения этого вопроса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, Берлин и Париж высказались в поддержку включения КСИР в список террористических организаций на недавней встрече глав МИД стран - членов Евросоюза. Предполагается, что в течение трех недель юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности этой меры. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, слова которого приводит издание, подтвердил, что "многие государства - члены поддерживают это предложение". Вместе с тем источники газеты добавили, что Франция больше заинтересована в признании террористическим не весь КСИР, а лишь некоторые его региональные подразделения.