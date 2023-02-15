Швеция выделила дополнительно $7,71 млн на поддержку Сирии после землетрясения

Швеция предоставляет дополнительные 80 млн крон ($7,71 млн) для поддержки Сирии после землетрясения. Об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помощь Сирии поступает через организации ООН, шведский Красный Крест. Средства будут расходоваться на топливо, продукты, жилье, здравоохранение и машины скорой помощи.

На данный момент королевство выделило в общей сложности 117 млн крон ($11,28 млн) на поддержку пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии. 9 февраля из Швеции в Турцию была отправлена поисково-спасательная группа в составе 45 человек и поисковых собак. 12 февраля Швеция отправила 300 палаток в Турцию.