Профсоюзы Греции начали суточную забастовку из-за катастрофы поезда

Одно из крупнейших профессиональных объединений Греции - Высший совет профсоюза госсектора (ВСПГС), а также профсоюзы моряков торгового флота, железнодорожников, преподавателей и фармацевтов проводят в стране в среду 24-часовую забастовку. Они требуют усилить меры безопасности на транспорте в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса, в результате которой погибли по меньшей мере 57 человек и десятки были ранены, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Активисты ВСПГС намерены провести митинг на центральной площади Клафтмонас. Представители профсоюза "Трудовой центр Афин" устроят демонстрацию на площади Синтагма, сообщил греческий информационный портал In.

В забастовке примут участие работники общественного транспорта Афин. Целый день в городе не будут ходить автобусы и троллейбусы, лишь на несколько часов выйдут на линии поезда метро. Согласно решению греческой полиции, во время работы метро будут закрыты несколько центральных станций. Поэтому тем, кто собирается принять участие в митинге, придется ехать туда на собственных автомобилях или идти несколько километров до центра пешком.