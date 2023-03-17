Норвегия и Германия призвали НАТО обеспечить безопасность норвежских газовых платформ

Норвегия и Германия запросили НАТО обеспечить безопасность норвежских платформ по добыче газа на шельфе Северного моря. Об этом заявили в пятницу премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и глава норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе их визита на газовую платформу "Тролль-А", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совместно с канцлером Германии [Олафом Шольцем] Норвегия запросила НАТО обеспечить безопасность ее газовых платформ в Северном море", - заявил премьер.

Выступая на той же пресс-конференции, Столтенберг указал, что окрестности платформы "Тролль-А" патрулируют немецкий военный корабль и норвежский вертолет, таким образом, альянс уже обеспечивает безопасность критической инфраструктуры Норвегии. Он также напомнил, что ЕС и НАТО 17 марта приняли решение создать совместную группу по защите критической энергетической инфраструктуры.

В свою очередь фон дер Ляйен подчеркнула, что Норвегия с начала конфликта на Украине нарастила производство и поставки газа в ЕС с 78 до 90 млрд куб. м в год.

"Мы смогли пережить зиму и преодолеть энергетический кризис благодаря поставкам из Норвегии", - заявила фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что ЕС намерен создать "зеленый союз" с Норвегией, которая, помимо газа, планирует поставлять в ЕС водородное топливо.