Глава германского института указал на большой риск слияния Credit Suisse и UBS

Поглощение Credit Suisse крупнейшим банком Швейцарии UBS может таить в себе риски. Такое мнение выразил президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фратчер в интервью, которое опубликовано во вторник в газетах редакционной группы Funke, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Швейцарское правительство идет на большой риск, - сказал он. - Из-за слияния двух столь больших финансовых учреждений возникает один гигантский банк, который в случае условного коллапса спровоцирует нестабильное положение во всей стране. Это решение демонстрирует, в каком отчаянии, должно быть, пребывает правительство и как высоки были риски банкротства Credit Suisse".

Сумма сделки по поглощению Credit Suisse, о которой вечером 19 марта было объявлено в Берне, составила 3 млрд франков ($3,24 млрд). Национальный банк Швейцарии согласился увеличить ликвидность UBS на 100 млрд франков ($108 млрд).