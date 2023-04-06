Швейцарское правительство отменило премии на $66 млн для руководства Credit Suisse

Федеральный совет (правительство) Швейцарии поручило министерству финансов отменить премии для тысячи представителей высшего руководства банка Credit Suisse на общую сумму 60 млн швейцарских франков ($66,1 млн). Об этом в четверг сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, зарплата менеджеров первого уровня будет сокращена на 50%, а управленцев второго уровня - на 25%. "Подобный дифференцированный подход учитывает ответственность высшего руководства Credit Suisse за нынешнее положение банка", - приводит газета заявление Федерального совета. Как отметило правительство, согласно одной из статей швейцарского закона о банках, оно может вводить меры, связанные с регулированием заработной платы, если системно значимый банк прямо или косвенно получает помощь из государственного бюджета.

По данным издания, решение было принято после того, как во вторник инвесторы на собрании акционеров проголосовали против выплаты премий руководству.

19 марта Федеральный совет Швейцарии одобрил приобретение Credit Suisse банком UBS и предоставил гарантии национальному регулятору страны с целью выделения ликвидности Credit Suisse. Сумма сделки по поглощению составляет 3 млрд франков ($3,24 млрд). Ожидается, что слияние банков завершится ко второй половине 2023 года.

Ранее Credit Suisse опубликовал доклад с признанием недостаточности внутреннего контроля, а генеральный директор банка Ульрих Кернер в интервью агентству Bloomberg объявил о продолжающемся оттоке клиентов.