В Германии из-за забастовки остановили движение поездов дальнего следования

Работники железной дороги в ФРГ начали забастовку в 03:00 пятницы, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Концерн Deutsche Bahn заранее объявил, что до 13:00 отменяет все поезда дальнего следования. Пригородное сообщение в течение утра будет работать с серьезными сбоями.

Транспортная ситуация в Германии осложняется тем, что параллельно проходит стачка в четырех аэропортах - к бастующим с четверга работникам воздушных гаваней Гамбурга, Дюссельдорфа и Кельна - Бонна в пятницу присоединяются коллеги из Штутгарта. По данным ассоциации ADV, за два дня отменены 700 рейсов.

Забастовки стали следствием различных конфликтов по тарифам, не связанных друг с другом. Профсоюз Verdi требует для 2,5 млн служащих, в том числе работников наземных служб аэропортов, повышения зарплат на 10,5%. Другой профсоюз EVG добивается увеличения окладов для работников десятков автобусных парков и железнодорожных перевозчиков. Профсоюзы пытаются оказать максимальное давление на работодателей в свете предстоящего раунда переговоров.

Deutsche Bahn и операторы аэропортов критикуют профсоюзы, считая их действия непропорциональными.