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Болгария и США проводят совместную воздушную тренировку

Европа Материалы 4 августа 2023 21:27 (UTC +04:00)
Болгария и США проводят совместную воздушную тренировку

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Военнослужащие Болгарии и США проводят совместную воздушную тренировку "Фракийское лето - 2023".

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Болгарии.

Согласно информации, учения проходят на территории Болгарии и продлятся до 20 августа.

"Во время учений "Фракийское лето - 2023" будут проведены тактические полеты на малой высоте, полеты групп по маршруту на средней и малых высотах, перевозка войск и товаров, учебно-тренировочные и боевые прыжки с парашютом днем и ночью с малых и средних высот, действия по нейтрализации террористических группировок, по медицинской эвакуации и другие. Будут выполнены задачи по противовоздушной обороне", - говорится в сообщении.

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