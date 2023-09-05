Mercedes и BMW представили электромобили на новых платформах

БАКУ /Trend/ - Немецкие международные автоконцерны Mercedes и BMW представили новые электромобили на международной выставке IAA Mobility в Мюнхене, передает Trend со ссылкой на СМИ Германии.

Mercedes-Benz презентовал новый Concept CLA-Class. Он является предвестником третьего поколения седана CLA, которое выйдет на рынок в конце 2024 года и станет электрокаром.

BMW представил свой концепт-кар Vision Neue Klasse. Его архитектура станет базой для электромобилей, которые будут выпускаться с 2025 года.

По словам главы BMW, компания намерена в этом году увеличить продажи электромобилей вдвое, а доля полностью электрических машин (BEV) в глобальных продажах к концу года, как ожидается, составит 15%.