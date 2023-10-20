Германия выделит гуманитарную помощь жителям сектора Газа

БАКУ /Trend/ - Германия предоставит чрезвычайную гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов евро на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает Trend, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с вице-премьером, министром иностранных дел Иордании Айманом аль-Сафади в Аммане.

Бербок отметила, что средства должны быть направлены на поддержку таких международных организаций, как Всемирная продовольственная программа, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и в частности Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ.