Британия разместит военный корабль у берегов Гайаны

БАКУ /Trend/ - Британский военный корабль будет дислоцироваться у берегов Гайаны.

Как сообщает Trend, об этом написала газета Financial Times.

Представитель британского Минобороны заявил, что патрульный катер «Трент» будет отправлен Лондоном в Южную Америку в знак поддержки бывшей британской колонии, которая сталкивается с территориальными претензиями Венесуэлы.

По данным газеты, «Трент», вооруженный пушками и пулеметами, в основном используется в антитеррористических учениях, а также участвует в операциях по борьбе с пиратством и контрабандой.

Штат «Трента» состоит из 65 человек. На палубу корабля также может приземлиться вертолет.