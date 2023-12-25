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Британия разместит военный корабль у берегов Гайаны

Европа Материалы 25 декабря 2023 03:44 (UTC +04:00)
Британия разместит военный корабль у берегов Гайаны

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Британский военный корабль будет дислоцироваться у берегов Гайаны.

Как сообщает Trend, об этом написала газета Financial Times.

Представитель британского Минобороны заявил, что патрульный катер «Трент» будет отправлен Лондоном в Южную Америку в знак поддержки бывшей британской колонии, которая сталкивается с территориальными претензиями Венесуэлы.

По данным газеты, «Трент», вооруженный пушками и пулеметами, в основном используется в антитеррористических учениях, а также участвует в операциях по борьбе с пиратством и контрабандой.

Штат «Трента» состоит из 65 человек. На палубу корабля также может приземлиться вертолет.

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