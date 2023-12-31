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Евросоюз одобрил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии

Европа Материалы 31 декабря 2023 08:45 (UTC +04:00)
Евросоюз одобрил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Впервые в истории Евросоюз утвердил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии.

Как сообщает Trend, Совет Евросоюза принял официальное решение об отмене паспортного контроля между странами Шенгенской зоны, Румынией и Болгарией с марта 2024 года.

В документе говорится, что Совет ЕС принял решение немного расширить Шенгенскую зону за счет Болгарии и Румынии.

Сообщается, что нововведение будет применяться только на воздушном и морском транспорте и останется на наземных пунктах пропуска. Подчеркивается, что введение «частичного Шенгена» для этих двух стран является первым прецедентом в истории Евросоюза.

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