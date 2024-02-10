Греция присоединилась к космической программе Artemis

БАКУ /Trend/ - Греция подключилась к американской программе космического сотрудничества Artemis. Соглашение подписал глава греческого МИД Йоргос Герапетритис на церемонии в Вашингтоне, на которой присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон и президент Греческого космического центра Иоаннис Даглис.

Как сообщает Trend , подписание соглашения состоялось в рамках проходящего в американской столице пятого раунда стратегического диалога между Грецией и США. Выступая на церемонии, Герапетритис подчеркнул, что этот диалог «позволяет усилить политику, которая основывается на общих ценностях».

Греция стала 35-й страной, присоединившейся к программе Artemis.

Программа была официально учреждена в 2017 году при администрации Дональда Трампа, однако многие из её компонентов, такие как космический корабль «Орион», были разработаны во время предыдущей программы «Созвездие» (2005–2010) и после её отмены. Первый запуск«Ориона» и Space Launch System, первоначально планировавшийся на 2016 год, состоялся 16 ноября 2022 года в рамках миссии «Artemis 1». Запуск «Artemis 2» с экипажем запланирован на 2025 год, посадка «Artemis 3» с экипажем на Луну – в 2026-м, стыковка «Artemis 4» с Lunar Gateway – в 2028 году, а затем планируются ежегодные посадки на Луну.