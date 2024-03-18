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ЕС предоставит Египту финансовую помощь в размере 7,4 млрд евро

Европа Материалы 18 марта 2024 08:31 (UTC +04:00)
ЕС предоставит Египту финансовую помощь в размере 7,4 млрд евро

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Европейский cоюз согласился предоставить финансовую помощь Египту в размере 7,4 миллиарда евро. Также было объявлено, что отношения с Каиром повышены до стратегического партнерства.

Как передает Trend, об этом сообщили в Еврокомиссии.

Согласно информации, 5 миллиардов евро из этих средств будут предоставлены в виде льготных кредитов, 1,8 миллиарда евро в виде инвестиций и еще 600 миллионов евро в виде грантов. 200 миллионов евро пойдут на решение миграционных вопросов

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что соглашение с Египтом является лучшим способом решить проблему миграционного потока в Европу.

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