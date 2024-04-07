Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии

БАКУ /Trend/ - Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини, выдвинутый партией "Глас", победил во втором туре президентских выборов, сообщают словацкие СМИ, передает Trend.

Согласно информации, по итогам подсчета 99,8% бюллетеней за Пеллегрини проголосовали 53,18% избирателей, а за его оппонента - бывшего главу МИД Словакии, представителя либеральной оппозиции Иван Корчока отдали голос 46,81% избирателей.

Явка избирателей составила 61,1 процента.

Избирательные участки в Словакии закрылись в 22:00 по местному времени.