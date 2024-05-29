Во Франции фармацевты проведут забастовку

БАКУ /Trend/ - Профсоюзы французских фармацевтов объявили общенациональную забастовку в четверг.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что таким образом фармацевты намерены сосредоточить внимание властей на нехватке лекарств, добиться повышения заработной платы и договориться о распространении онлайн-продаж лекарств.

Отмечается, что во Франции в настоящее время наблюдается дефицит более 5 тысяч наименований лекарств. По четырем из каждых пяти рецептов имеются проблемы с лекарственным обеспечением.

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