Французское военное присутствие подрывает суверенитет и независимость стран Африки - эксперт из Малави

БАКУ/Trend/ - Французское военное присутствие подрывает суверенитет и независимость стран Африки.

Об этом сказал Trend эксперт кафедры политики и государственного управления Университета Малави Гифт Самбо.

"Глобально Франция позиционирует себя как защитник свободы. Париж внес значительный вклад в гуманитарную помощь, мирные инициативы и продвижение ценностей гуманизма, подчеркивая приоритет святости человека. Картина становится значительно сложнее, когда дело касается отношений Франции с ее бывшими колониями в Африке. Франция намеренно выстраивает свои отношения с африканскими государствами в рамках так называемой игры с нулевой суммой, где выгоды извлекаются в первую очередь самой Францией", - сказал Самбо.

Как отметил эксперт из Малави, среди прочего, французские компании продолжают выкачивать минеральные ресурсы этих стран, оставляя африканские государства в ситуации экономического подчинения.

"В результате такие практики привели к углублению нищеты, что усилило социальное недовольство как среди элиты, так и среди рядовых граждан. Это создало почву для политической нестабильности, а затем и для роста военных режимов в ряде африканских стран. Французское влияние в этих странах часто воспринимается как угнетающее, создающее психологическое безволие и закрепляющее негативные зависимости", – заявил Гифт Самбо.

Он подчеркнул, что французские военные продолжают находиться на территории бывших колоний под предлогом борьбы с терроризмом, что также подрывает их суверенитет и независимость.

"Население этих стран убеждено, что их политические системы продолжают оставаться под сильным влиянием колониального прошлого. Эти обстоятельства привели к тому, что африканские политические элиты начали искать новые экономические и политические блоки для сотрудничества, стремясь к сближению с другими международными партнерами в качестве контрбаланса французским манипуляциям", - заявил эксперт.

По мнению Самбо, Франции стоит пересмотреть свой подход к африканским странам.

"Прежде всего, Париж должен перейти от политики колониального контроля к партнерскому сотрудничеству, рассматривая африканские государства как равных участников развития. Этого можно достичь, предоставив бывшим колониям больше автономии в политике развития. Второе важное направление – постепенное сведение французского военного присутствия в этих странах к минимуму. Такой шаг поможет выстроить доверие и построить новые, более равноправные отношения между Францией и ее бывшими колониями", - заключил он.