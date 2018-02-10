На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги

10 февраля 2018 11:32 (UTC+04:00)

Сирены тревоги сработали на северных границах Израиля, оповещая местных жителей о возможном ракетном обстреле из соседних Сирии или Ливана, сообщает РИА Новости.

Система предупреждения активировалась спустя несколько часов после того, как над севером страны был сбит иранский беспилотник, а израильтяне в ответ на вторжение нанесли авиаудар по соседней Сирии.

"Сирены тревоги сработали на северной части Голанских высот. Детали выясняются", — говорится в текстовом сообщении армейской пресс-службы.

Сирены в этом районе также звучали рано утром, среагировав, вероятно, на пуски сирийских зенитных ракет по израильским самолетам, бомбившим иранские системы управления беспилотными летательными аппаратами.

Один из истребителей F-16, участвовавших в налете, разбился над севером Израиля. Оба члена его экипажа катапультировались над своей территорией.

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