В Израиле экстренно сел самолет с неисправным двигателем

В аэропорту израильского города Тель-Авив совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Wizz Air, который направлялся в Латвию, сообщают в понедельник израильские СМИ.

Как сообщается, лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неполадок в двигателе.

При этом посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

«Самолет Wizz Air благополучно сел в международном аэропорту Бен-Гурион после неполадок в работе двигателя», — говорится в сообщении.

На борту находились 178 пассажиров, они ожидают нового рейса. В воздушной гавани дежурят пожарные машины и «скорая помощь».

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