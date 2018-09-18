Нетаньяху проведет телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в ближайшие часы провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после инцидента с гибелью в Сирии российского самолета-разведчика, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"В ближайшее время состоится беседа двух лидеров", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что разговор, вероятно, пройдет в течение следующих нескольких часов — до наступления в Израиле самого строгого иудейского поста Йом-Кипур, когда традиция предписывает евреям прервать все свои повседневные дела.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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