Меркель: Германия и Израиль впервые провели консультации по проблеме антисемитизма

5 октября 2018 09:36 (UTC+04:00)

Антисемитизм по-прежнему существует в Германии, он даже отчасти усилился. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на телеканал Phoenix.

"Мы осознаем, что по-прежнему несем ответственность за преступления во время холокоста", - сказала она. "Мы должны признать, что в Германии до сих пор существует антисемитизм, отчасти он даже усилился", - подчеркнула Меркель. По ее словам, правительство ФРГ полно решимости противостоять такой тенденции.

"Сегодня параллельно с межправительственными консультациями впервые прошли германо-израильские консультации по проблеме антисемитизма, - сообщила канцлер. - Я думаю, что это очень важный пункт во время, когда, к сожалению, антисемитизм в различных проявлениях остается на повестке дня, в том числе в Германии".

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