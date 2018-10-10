Москва и Тель-Авив создали российско-израильскую Торгово-промышленную палату

10 октября 2018 09:41 (UTC+04:00)

Москва и Тель-Авив завершили создание российско-израильской Торгово-промышленной палаты. Соответствующее заявление сделали вице-премьер России Максим Акимов и министр по делам Иерусалима, по вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин в рамках двустороннего бизнес-форума, организованного Израильско-российским деловым советом. Об этом в среду сообщает ТАСС.

"Нам подобного рода площадки, где зарождаются новые идеи, где зарождается сотрудничество, где рождаются новые бизнес-проекты, это то, что нам нужно", - сообщил Элькин.

По словам израильского министра, основной задачей для двух стран является расширение торгового оборота и бизнес- сотрудничества, и ТПП станет важным инструментом и площадкой для представителей бизнеса.

"Мы возлагаем большие надежды на будущее российско-израильского экономического сотрудничества. Постоянный рост как количественных показателей, так и уровня экономического взаимодействия в целом, является закономерным следствием упорной работы представителей обеих стран и высокой заинтересованности со стороны бизнеса",- указал глава совета Теймураз Хихинашвили.

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