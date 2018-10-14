Израиль возобновил полеты F-35 после аварии в США

14 октября 2018 21:22 (UTC+04:00)

Военно-воздушные силы Израиля возобновляют полеты истребителей пятого поколения F-35, проверив их исправность после крушения однотипной машины в США, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.

Заказав в США 50 и получив по меньшей мере девять таких самолетов, Израиль остается единственным их обладателем на Ближнем Востоке и первым в мире применил их в бою.

"Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин принял решение вернуть F-35I в полноценную эксплуатацию после технической инспекции всех таких самолетов", — сказано в пресс-релизе.

Причиной проверок с приостановкой полетов стало крушение, которое потерпел в начале сентября в штате Южная Каролина F-35B корпуса морской пехоты США.

"Мы подчеркиваем, что авария произошла с модификацией B, которой нет на вооружении ВВС Израиля", — пояснили израильские военные.

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